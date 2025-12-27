يونايتد يسقط نيوكاسل في «أولد ترافورد»

عاد فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد 1ـ0، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة.

وعلى ملعب «أولد ترافورد» تقمص الدنماركي باتريك دورجو دور البطل، بعدما سجَّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 24.

وقفز الفريق الملقب بالشياطين إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، رافعًا رصيده النقطي إلى 29، بينما بقي «الماكبايس» عند 23 نقطة في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، بعدما تلقى الخسارة السابعة خلال الموسم الجاري.

وعوّض يونايتد الخسارة الأخيرة أمام أستون فيلا بنتيجة 1ـ2 في الجولة الماضية.