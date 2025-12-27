بالتعادل.. مالي توقف سلسلة المغرب

توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، التي استمرّت لـ 19 مباراة على التوالي، بتعادل مع نظيره المالي 1ـ1، مساء الجمعة، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة الثانية من أولى مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

وجاء هدفا المباراة من ركلتي جزاء، وسجّل المغرب أولًا عن طريق جناحه إبراهيم دياز في خامس دقائق الوقت البديل من الشوط الأول.

وأدرك التعادل لمالي المهاجم لاسين سينايوكو في الدقيقة 64 مُودِعًا ركلته شباك ياسين بونو، حارس مرمى المغرب والهلال.

وحضر المباراة النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، ملبيًا دعوة أشرف حكيمي، ظهير أيمن المغرب وزميله في فريقه السابق باريس سان جيرمان.

وجلس قائد المنتخب الفرنسي إلى جوار والده في منصة الملعب مرتديًا قميص حكيمي، الذي غاب مجددًا لإصابة تعرض لها قبل شهرين.

وخاض المباراة كاملة المغربيان ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، وجواد الياميق، مدافع النجمة، بينما شارك المالي محمدو دومبيا، لاعب وسط الاتحاد، أساسيًا وغادر خلال الشوط الثاني.

وللمرة الأولى لا يفوز منتخب «أسود الأطلس» منذ 26 مارس 2024 عندما تعادل سلبًا مع موريتانيا في مباراة تجريبية.

وبعد تلك المباراة بدأت سلسلة انتصاراته مُسقِطًا «مرتين» الجابون، وليسوتو، وإفريقيا الوسطى، والكونغو، والنيجر، وزامبيا، ومرة واحدة كلًا من تنزانيا، وتونس، وبنين، والبحرين، وموزمبيق، وأوغندا، وجزر القمر، ثمّ توقف بالتعادل مع مالي.

ورغم إهداره نقطتين، حافظ المنتخب المغربي على صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط من فوز على جزر القمر في الافتتاح، وتعادل.

من جهته، أنهى المنتخب المالي الجولة ثانيًا للترتيب بنقطتين من تعادلين أولهما مع زامبيا في الجولة الافتتاحية.

وجاء المنتخب الزامبي ثالثًا بنقطتين، متأخرًا بفارق الأهداف خلف مالي، في حين تذيلت جزر القمر المجموعة بنقطة واحدة.

وفي ختام جولات المجموعة الأولى سيتواجه الإثنين المقبل المغاربة مع زامبيا، ومالي مع جزر القمر بحثًا عن إحدى بطاقتي التأهل المباشر، أو حسم واحد من 4 مقاعد مخصّصة لأفضل ثوالث.