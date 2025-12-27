الاتحاد والشباب.. لقاء بذكريات الرباعية

يتجدد اللقاء بين فريق الاتحاد الأول لكرة القدم وضيفه الشباب للمرة الثانية خلال 33 يومًا عندما يتواجهان، السبت، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ويطمح الفريق الجداوي في تكرار تفوقه على نظيره العاصمي في الموسم الجاري بعدما أقصاه من الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين إثر فوزه الكاسح عليه بنتيجة 4ـ1 بعد مباراة تألق خلالها نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي تكفل بتسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك».

ويدرك الفريق الاتحادي أن أي تعثر جديد قد يبعده بشكل كبير عن صراع المراكز الأولى خصوصًا وأنه يحتل حاليًا المركز التاسع برصيد 14 نقطة، لذا يتوقع أن يرمي مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو بكل أوراقه من أجل تحقيق الانتصار.

في المقابل، يبحث فريق الشباب صاحب المركز الـ13 برصيد 8 نقاط عن انتصار غائب في آخر ست مباريات بجميع المسابقات، وتحديدًا منذ 28 أكتوبر الماضي حينما تغلب على الزلفي «درجة أولى» 1ـ0 ضمن دور الـ32 من بطولة كأس الملك.

ويحمل اللقاء المقبل الرقم 35 في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته موسم 2008ـ2009، وتميل كفة المباريات السابقة لصالح الاتحاد بـ14 فوزًا مقابل 11 للأخير، بينما تعادلا 9 مرات.