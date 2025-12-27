التحدي الخامس يجمع القادسية وضمك

يتسلح فريق القادسية الأول لكرة القدم، بأفضلية المواجهات المباشرة حين يستقبل ضمك، ضمن الجولة 11 من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، السبت.

وتقابل القادسية وضمك في الدوري أربع مرات، نجح الأول في الفوز مرتين، وكلتاهما على ملعبه، فيما تعثر خارج أرضه بتعادل وخسارة، وسجل لاعبوه ستة أهداف مقابل خمسة للفريق الجنوبي.

ويطمح ضمك في تذوق طعم الانتصار الأول له الموسم الجاري بعد تسع مباريات دون فوز، اكتفى خلالها بخمسة تعادلات وتلقى أربع هزائم، في أسوأ انطلاقة للفريق في دوري «روشن».

ويأمل الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية الجديد، في تحقيق أول انتصار له مع الفريق الشرقي خلال أول مباراة رسمية يقودها، معولًا على مجموعة من الأسماء البارزة، يتقدمهم الإيطالي ماتيو ريتيجي، والأوروجوياني نانديز، والبرتغالي أوتافيو، إضافة إلى الألماني جوليان فايجل.

في المقابل، يبحث البرتغالي إيفانجيلستا، مدرب ضمك، عن كسر سلسلة التعثرات وتحقيق الفوز الأول، بالاعتماد على الباراجوياني جيسوس ميدينا، والبرازيلي كايكي، إلى جانب الأرجنتيني فايدا.

ويحتل القادسية المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وتعادلين وخسارتين، فيما يأتي ضمك في المركز السادس عشر بخمس نقاط.