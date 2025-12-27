النصر يهدد الأخدود بالعاشر

يأمل فريق النصر الأول لكرة القدم، تحقيق انتصاره العاشر تواليًا عندما يستقبل ضيفه الأخدود، السبت، على ملعب «الأول بارك»، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وحقق الفريق النصراوي الأهم قبل فترة التوقف الماضية بعدما أحكم قبضته على الصدارة الكاملة «27 نقطة»، ويستهدف فوزًا جديدًا يبعده أكثر عن مطارديه.

ويفقد النصر جهود جناحه السنغالي ساديو ماني بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، كما يغيب المدافع الفرنسي محمد سيماكان وأيمن يحيى بداعي الإصابة، لكن مدربه البرتغالي جورجي جيسوس يعول على قوته الهجومية الضاربة المتمثلة في مواطنيه كريستيانو رونالدو وجواو فيليش اللذين تكفلا بتسجيل 21 هدفًا من أصل 30 أحرزها الفريق خلال تسع جولات.

وبخلاف دوافع الصدارة، فإن الفريق النصراوي يطمح في مواصلة هيمنته على مواجهاته أمام الأخدود بعد أن كسب المواجهات الأربع التي جمعتهما على صعيد منافسات الدوري وآخرها بنتيجة كاسحة 9ـ0 في 12 مايو الماضي، ضمن الجولة الختامية للدوري الموسم الماضي.

في المقابل، تبدو أوضاع الأخدود مختلفة تمامًا عن مضيفه، إذ يحتل المركز الـ15 برصيد خمس نقاط جمعها من فوز وحيد وتعادلين مقابل ست هزائم بعد مرور تسع جولات.