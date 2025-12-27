«NBA».. يوتا يسقط المتصدر

حقق فريق يوتا جاز الأمريكي الأول لكرة السلة، صاحب المركز الـ12 في المنطقة الغربية، إنجازًا على أرضه بإسقاط ديترويت بيستونز، متصدر الشرقية بنتيجة 131ـ129، صباح السبت، ضمن منافسات دوري «NBA» للمحترفين.

وفي سولت لايك سيتي، خطف كييونتي جورج، جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد تسجيله 31 نقطة، و7 متابعات و8 تمريرات حاسمة، مانحًا الفوز ليوتا بفضل سلة قبل 2.1 ثانية من نهاية اللقاء.

وحاول كايد كانينجهام، لاعب بيستونز، قلب النتيجة برمية ثلاثية يائسة، لكنه لم ينجح في إنقاذ فريقه الذي فاز في ثمانية لقاءات من آخر عشر مباريات.

وإلى جانب نقاط جورج الـ31، أضاف الفنلندي لاوري ماركانن 30 نقطة للفائز.

أما كانينجهام، وعلى الرغم من نشاطه الكبير «29 نقطة و17 تمريرة حاسمة»، لم يتمكن من منع خسارة فريقه.

وبقي ديترويت متصدرًا للمنطقة الشرقية، أما يوتا، الذي خسر أربع مباريات متتالية، فظل في المركز الـ12 بالمنطقة الغربية.

وفي المباريات الأخرى، سقط أيضًا فريقان آخران من المراكز المتقدمة في الشرقية، هما فيلادلفيا سفنتي سيكسرز «الخامس»، الذي انهزم أمام شيكاجو بولز بنتيجة 109ـ102، وتورونتو رابتورز «الرابع»، الذي خسر بفارق كبير أمام واشنطن ويزاردز 138ـ117، ليغادر الأخير قاع الترتيب.