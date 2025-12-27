نوريس البطل الأخير قبل الحقبة الجديدة

اتخذ البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق ماكلارين، مكانته بطلًا عام 2025، للمرة الأولى، مُنهيًّا هيمنة الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، المستمرة ​أربعة أعوام، ليُصبح البطل الأخير قبل حقبة سباقات فورمولا 1 للسيارات الجديدة.

وتواجه فورمولا 1، التي من المقرر أن تتوسع إلى 11 فريقًا مع انضمام كاديلاك، تغييرات كبيرة، العام المقبل، مع دخول جيل جديد من المحركات.

ولم يكن تحقيق اللقب سهلًا على السائق البريطاني، صاحب الـ26 عامًا، إذ حمله في موسم متقلب بين الصعود والهبوط، وترافقت الانتصارات مع أخطاء وسوء حظ في معركة ثلاثية على اللقب، انتصر فيها نوريس بفارق نقطتين على فيرستابن، وعلى زميله الأسترالي أوسكار بياستري.

وعن وضع الرقم واحد على سيارته في الموسم المقبل، قال نوريس : «قد تكون هذه فرصتي الوحيدة في حياتي التي أتمكن فيها من فعل أمر مماثل، لدي ثقة كبيرة في فريقي، وحققنا الكثير معًا في الأعوام القليلة الماضية. وأنا واثق من أننا سنحقق الكثير معًا، لكن لا يمكن التنبؤ بفورمولا 1، لا يمكنك أبدًا معرفة مدى تغير الأمور، ولا يمكنك معرفة ما يمكن أن يحدث».

وفاز ماكلارين بلقب بطولة الصانعين مرتين متتاليتين، وحقق هذا العام ثنائية لقب الصانعين والسائقين للمرة الأولى منذ عام 1998. وبينما تناوب نوريس وبياستري فقط على صدارة الترتيب، وخطف البريطاني اللقب، فإن فيرستابن قدم بعض اللحظات القوية، وواحدة من ⁠أعظم العودات في تاريخ الرياضة الممتد على مدار 75 عامًا.

ونافس فيرستابن في بعض الأحيان بمستوى ‍خاص فيه على الرغم من الاضطرابات التي شهدها فريقه رد بُل، الذي أقال رئيسه كريستيان هورنر في يوليو الماضي، وودع المستشار هيلموت ماركو في ديسمبر.

وقلب السائق الهولندي تأخره بفارق 104 نقاط عن بياستري في نهاية أغسطس، إلى تفوقه على الأسترالي بفارق 11 نقطة في السباق الختامي للموسم.

ووصف فيرستابن، الذي فاز في 19 من أصل 22 سباقًا عام 2023، ما حدث معه في موسم 2025 بـ «أفضل مستوى لي في فورمولا 1».

وخلال 2025، فاز فيرستابن أكثر في السباقات، وتصدر الأسترالي أوسكار بياستري لفترة أطول، ولم ينتصر نوريس بأكبر ​عدد من السباقات، ولم يكن أكثر من تصدر ترتيب البطولة، إذ حقق فيرستابن ثمانية انتصارات، من بينها آخر ثلاثة سباقات في الموسم، مقابل سبعة انتصارات لكل من سائقي ماكلارين.

وسيطر بياستري على صدارة الترتيب من ⁠أبريل إلى نهاية أكتوبر، لكن بعدها خطفها نوريس، زميله في الفريق، ليتربع على عرشها حتى النهاية.

ويشهد العام المقبل مشاركة أول سيارة أستون مارتن من تصميم أدريان نيوي، وسيشارك فيرستابن مع رد بُل بمحرك تطوره شركة مشروبات الطاقة بالشراكة مع فورد، بينما يحل فريق أودي محل ساوبر.

وينضم الفرنسي إسحاق حجار إلى فيرستابن في رد بُل بعد موسم مع فريق ريسنج ‌بولز.