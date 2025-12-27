الاتحاد والشباب.. الكفة تتأرجح في الإنماء

تتوازن كفة النتائج بين فريق الاتحاد الأول لكرة القدم وضيفه الشباب حين يلتقيان على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، قبل مباراتهما السبت، ضمن الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

والتقى الطرفان 10 مرات على هذا الملعب، كسب كل فريق 4 مباريات، فيما حضر التعادل مرتين.

وكانت البداية في موسم 2014ـ2015 بانتصار الشباب بهدفٍ دون مقابل، قبل أن يرد الاتحاد في 2016ـ2017 بالفوز 2ـ1، ثم عاد الشباب ليحسم مواجهة 2017ـ2018 بهدفٍ نظيف.

وفي موسمي 2018ـ2019 و2019ـ2020 اكتفى الفريقان بالتعادل بنتيجتي 1ـ1 و0ـ0 على التوالي.

وسجّل الاتحاد أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الطرفين على ملعب الإنماء خلال موسم 2020ـ2021، عندما كسب بخمسة أهدافٍ مقابل هدف، فيما استعاد الشباب تفوقه في موسم 2021ـ2022 بانتصار 2ـ0.

وعاد الاتحاد ليكسب لقاء 2022ـ2023 بنتيجة 2ـ1، قبل أن يرد الشباب في 2023ـ2024 بالفوز 3ـ1، ليحسم الاتحاد آخر المواجهات في موسم 2024ـ2025 بنتيجة 2ـ1.