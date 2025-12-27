الدور الأول.. الشباب يتفوق على الاتحاد

التقى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم وضيفه الشباب 17 مرة في مباريات الدور الأول منذ إشهار دوري المحترفين موسم 2008.

ويجدد الفريقان مواجهتهما، السبت، ضمن الجولة 11 من منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الإنماء مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وخرج الشباب فائزًا بـ6 مواجهات مقابل 5 انتصارات للاتحاد، فيما فرض التعادل نفسه في 6 لقاءات.

وبدأت سلسلة اللقاءات موسم 2008ـ2009 بفوز اتحادي 2ـ1، قبل أن يرد الشباب في الموسم التالي بانتصار بهدف دون مقابل، وشهدت المواسم الثلاثة اللاحقة حضور التعادل 2ـ2.

وتبادلا التفوق في المواسم التالية، إذ كسب الاتحاد مواجهة 2013ـ2014، بينما خرج الشباب فائزًا في 2014ـ2015، قبل أن يعود الاتحاد للانتصار في 2015ـ2016، ويستعيد الشباب التفوق في 2016ـ2017، وتعادلا في 2017ـ2018، ثم فاز الشباب في 2018ـ2019، ورد الاتحاد في 2019ـ2020، قبل تعادل جديد في 2020ـ2021.

وواصل الشباب حضوره الإيجابي في 2021ـ2022، وتعادل الفريقان في 2022ـ2023، ثم كسب الشباب مواجهة 2023ـ2024، فيما كان آخر انتصار اتحادي في الدور الأول خلال موسم 2024ـ2025.