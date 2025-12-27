25 لاعبا تبادلوا ارتداء قميص الاتحاد والشباب

تبادل نحو 25 لاعبًا ارتداء قميص نادي الاتحاد الأول لكرة القدم ونظيره نادي الشباب، قبل مواجهتهما المرتقبة، السبت، ضمن الجولة 11 من دوري روشن السعودي على ملعب الإنماء في جدة.

ويُعد الإسباني أوناي هرنانديز آخر اللاعبين الذين لعبوا للفريقين، حيث دافع عن ألوان الاتحاد في الموسم الماضي، قبل أن ينتقل معارًا إلى الشباب هذا الموسم.

ولعب العديد من اللاعبين الشباب في صفوف الناديين منذ إشهار دوري المحترفين في 2008، مثل همام الهمامي، الذي انتقل إلى الشباب بعد فترة قصيرة مع الاتحاد، والحارس محمد المحاسنة، الذي دافع عن مرمى الفريقين، إضافة إلى عبد الله المعيوف، الذي لعب للاثنين بعد رحيله عن الهلال، ومحمد العبسي أيضًا.

ومن أبرز النجوم الحاليين الذين لعبوا للناديين: المغربي عبد الرزاق حمد الله «مصاب»، الذي انتقل إلى الاتحاد بعد مغادرته النصر، ثم انضم إلى الشباب حاليًا، كما لعب هارون كمارا في صفوف الفريقين قبل انتقاله إلى النصر.

وشملت القائمة أيضًا لاعبين آخرين في الفترة الأخيرة، مثل حامد الشنقيطي، وفواز الصقور، وعبد المجيد عياش، وأحمد شراحيلي، والحارس فواز القرني.

وفي تاريخ دوري المحترفين، ارتدى قميص الفريقين نجوم مثل فهد المولد، وهتان باهبري، وسعود كريري، ومحمد سالم، والحسن كيتا، وحسن معاذ، وعمر المزيعل، وعيسى المحياني، وصالح القميزي، وعبد الله الشهيل، ونايف هزازي، ومختار فلاتة، والبرازيلي ويندل.