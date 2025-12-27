كونسيساو أمام الإسبان.. 11 انتصارا و7 هزائم

يعود البرتغالي سيرجيو كونسيسا، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى مواجهة خصمه الإسباني إيمانول ألجواسيل، نظيره في الشباب، السبت، ضمن منافسات الجولة 11 في دوري روشن السعودي في جدة، بعد تفوقه 4ـ1 على الأبيض العاصمي في كأس الملك الموسم الجاري.

ويملك كونسيساو سجلًا جيدًا أمام المدربين الإسبان، إذ لعب ضدهم 20 مباراة، حقق 11 انتصارًا، وتعادل في مباراتين، وخسر 7 مباريات.

وإلى جانب ألجواسيل، واجه مدرب الاتحاد الحالي نظيره الإسباني باكو أيستاران، حين كان يقود الأخير تونديلا، إذ تفوق بورتو مع كونسيساو في 5 مباريات من أصل 5 دون أي تعادل أو خسارة.

وحين كان يقود كونسيساو فريق براجا، اصطدم بالإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب بورتو، في 3 مباريات، حيث خسر كونسيساو مرتين وتعادل مرة دون أن يحقق أي فوز.

وأثناء قيادته فريق ميلان، لعب كونسيساو أمام كومو بقيادة الإسباني سيسك فابريجاس مرتين، نجح خلالهما ميلان تحت قيادة البرتغالي في تسجيل انتصارين دون أي تعادل أو خسارة.

ومع بورتو، لعب كونسيساو مباراتين ضد أرسنال بقيادة الإسباني مايكل أرتيتا، حيث فاز الأخير في مباراة وانتصر بورتو في أخرى، قبل أن تحسم ركلات الترجيح الجولة لمصلحة الفريق اللندني.

وأمام جوارديولا، لعب كونسيساو مباراتين ضد مانشستر سيتي، إذ خسر مباراة وتعادل الأخرى، فيما خسر مباراتين أمام برشلونة بقيادة الإسباني تشافي هرنانديز في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما فاز مباراة مع بورتو ضد ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو.

وتفوق المدرب البرتغالي على الإسباني ميشيل، مدرب جيرونا، حين فاز ميلان بهدف في دوري الأبطال، فيما خسر مرة ضد الإسباني أوناي إيمري، حين كان يقود كونسيساو فريق نانت الفرنسي، عندما انهزم ضد باريس سان جيرمان بهدفين.