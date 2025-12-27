ألجواسيل لا يعرف الفرحة أمام البرتغاليين

يعاني الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، حين يواجه المدربين البرتغاليين، قبل مباراته أمام سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، السبت، ضمن الجولة 11 في دوري روشن السعودي.

والتقى ألجواسيل المدربين البرتغاليين في 9 مواجهات خلال فترة توليه قيادة فريق ريال سوسيداد الإسباني، لم يذق طعم الانتصار فيها، بينما مُني بثلاث هزائم، وخرج متعادلًا في 6 مباريات.

وخسر مرة أمام مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي روبين أموريم، ضمن مواجهات ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي خلال موسم 2024ـ2025، فيما تعادل في المباراة الأخرى.

وخسر ألجواسيل أيضًا مرة وتعادل في أخرى ضد البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث انهزم ريال سوسيداد أمام روما الإيطالي بنتيجة 0ـ2، وتعادل بنتيجة 0ـ0 ضمن مواجهات الدوري الأوروبي عام 2023.

وتعادل أيضًا مع البرتغالي كارلوس كارفخال، مدرب خيتافي، بنتيجة 1ـ1 في الليجا، إضافة إلى تعادله ضد بيدرو إيمانويل، مدرب الفيحاء 1ـ1 ضمن الجولة 3 في دوري روشن هذا الموسم.

وتعادل ألجواسيل أيضًا مع الشباب أمام ضمك بقيادة البرتغالي أرماندو إيفانجاليستا بنتيجة 1ـ1 هذا الموسم، إضافة إلى تعادل إيجابي بالنتيجة ذاتها أمام الأخدود بقيادة البرتغالي باولو سيرجيو.

يذكر أن ألجواسيل خسر بنتيجة 1ـ4 مع الشباب هذا الموسم في بطولة كأس الملك، حين تعرض للهزيمة أمام الاتحاد بقيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو في الدور ربع النهائي من المسابقة.