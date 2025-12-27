ماندي: محرز زعيم الجزائر

أظهر عيسى ماندي، مدافع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، إعجابه بالطريقة التي يقود فيها رياض محرز، كتيبة «محاربيّ الصحراء»، خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا.

وقال ماندي في مؤتمر صحافي، السبت، قبل مواجهة بوركينا فاسو، المقررة الأحد، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة: «رياض، كما رأى الجميع، لاعب كبير آخر.. إنه زعيمنا وقائدنا، هو من سيحمل الفريق على كتفيه. يتحمل المسؤولية، كما عهدناه دائمًا. بدأ بداية موفقة في بطولة كأس الأمم الإفريقية هذه، ويعمل بجد كبير للوصول إلى المستوى الذي أظهره أمام السودان».

ودعا ماندي إلى عدم التفكير في الماضي، والنظر إلى الأمام والتطلع إلى المستقبل لوجد لاعبين جدد ومدرب جديد، مضيفًا: «المنتخب الجزائري يضم في صفوفه مزيجًا بين الشبان ولاعبيّ الخبرة، نعمل كل يوم ونتحدث حتى نمنح الثقة للجميع، إنها سادس نسخة أشارك فيها، لذلك، أعرف كيف أخوض هذه المنافسة، والشبان الذين التحقوا بالمنتخب يتجابون معنا، وهذا ما جعل الأمور سهلة».

وعن قرار تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا كل أربعة أعوام، أكد مدافع فريق ليل الفرنسي تأييده ذلك، مكملًا: «كأس الأمم الإفريقية كل أربعة أعوام؟ هذا أمر جيد، تنظيمها كل عاميّن أمر متكرر بعض الشيء، ولعبها الآن كل أربعة أعوام، مثل بطولات كأس العالم، أو أوروبا أو أمريكا الجنوبية، أمر منطقي تمامًا، سيتم استبدالها ببطولة دوري، وأعتقد أن هذا أمر جيد للقارة الإفريقية».

وشدد ماندي على ضرورة حضور الجماهير الجزائرية لمباريات منتخبهم خلال البطولة، عادهم القوة التي تدفع مكونات الفريق للعمل بكل جهد من أجل إسعادهم، لافتًا إلى جاهزية الفريق لمواجهة بوركينا فاسو بعد تصحيح النقائص التي ظهرت في مباراة السودان.