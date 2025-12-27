الوحدة.. ديمبيلي يطلب فسخ عقده

طالب الإسباني جاي ديمبيلي، لاعب فريق الوحدة الأول لكرة القدم، بفسخ عقده مع النادي، برسالة وصلت الجمعة، عبر الإيميل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن ديمبيلي «32 عامًا»، استند في خطابه، بطلب فسخ العقد من طرف واحد، على عدم استلامه رواتبه المتأخرة ثلاثة أشهر.

وشارك الجناح الأيمن مع فريقه هذا الموسم في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بـ 12 مباراة، وواحدة في كأس الملك، وسجل 6 أهداف وصنع 3، وأشهرت البطاقة الصفراء له 4 مرات.

وكانت وزارة الرياضة حلت إدارة نادي الوحدة في 9 نوفمبر الماضي، برئاسة سلطان أزهر، وكلفت حاتم خيمي.

ويحتل الوحدة المرتبة العاشرة في قائمة ترتيب دوري يلو بـ15 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات و6 خسائر.