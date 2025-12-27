50 دولة تزور مهرجان الإبل

يشهد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة في الصياهد شرق الرياض العاصمة السعودية تناميًا ملحوظًا في أعداد السياح الدوليين.

وبحسب الإحصاءات، التي أصدرها المهرجان، السبت، عبر بيان صحافي، تجاوز عدد السياح الأجانب الزائرين 3 آلاف سائح، يمثلون أكثر من 50 دولة من مختلف القارات، حضروا للاطلاع عن قرب على تفاصيل عالم الإبل، ومتابعة المنافسات التي يشهدها المهرجان.

وحضر الزوار مراحل التحكيم في أشواط الفردي والجمل، إذ اطلعوا على آليات التقييم الدقيقة، والمعايير المعتمدة في المفاضلة بين الإبل، ما أتاح لهم فهمًا أعمق لقيمة الإبل الثقافية والاقتصادية، ومكانتها المتجذرة في تاريخ السعودية.

وشارك السياح في برامج ثقافية وترفيهية متنوعة صُممت لتعريفهم بأنواع الإبل وألوانها ومسمياتها، إضافة إلى إبراز الموروث المرتبط فيها، وسط عروض تعريفية، وتجارب تفاعلية.

وفي انطباعاتهم، عبّر عدد من السياح الأجانب عن إعجابهم بما شاهدوه من تنظيم وحفاوة استقبال، مؤكدين على أن المهرجان يمثّل كرنفالًا عالميًا مفتوحًا يجمع بين الأصالة والترفيه والمعرفة.

ويعكس هذا الحضور الدولي المتزايد نجاح مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في تحقيق أهدافه، وتعزيز حضوره على الخارطة السياحية العالمية، بوصفه منصة تجمع بين التراث والاقتصاد والسياحة، وتسهم في نقل صورة مشرقة عن السعودية وثقافتها إلى العالم.

ويواصل المهرجان، في نسخته العاشرة، ترسيخ مكانته وجهة دولية جاذبة، معززًا دوره في دعم السياحة الثقافية، ومرسخًا الإبل قيمة حضارية تتجاوز حدود الجغرافيا، وتمضي بثبات نحو مستقبل أكثر حضورًا وتأثيرًا على الصعيد العالمي.