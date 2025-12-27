النصر.. ميجيل يسرع عودة سيماكان

كثف البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب نادي النصر، التأهيل العلاجي للفرنسي محمد سيماكان، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تسريع تعافيه، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن سيماكان«25 عامًا» بدأ في التحسن، وسيواصل التأهيل حتى يتعافى تمامًا من إصابة تمزق العضلة الخلفية التي لحقت به في التدريبات، الإثنين.

وأبلغ «الرياضية» مصدر خاص، الأسبوع الماضي، أن فترة علاج وتأهيل سيماكان قد تصل إلى نحو 4 أسابيع.

وغاب سيماكان عن مواجهة فريقة أمام الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2، الأربعاء الماضي، ويتوقع أن يستمر الغياب أمام الأخدود والاتفاق والأهلي والقادسية والهلال «دوريًا».

ولعب سيماكان مع النصر هذا الموسم في 15 مباراة بجميع المسابقات، منها 8 في دوري روشن السعودي و3 في دوري أبطال آسيا، و2 في كأس الملك، ومثلها في كأس السوبر، واستطاع تسجيل هدفين، ونال بطاقة صفراء واحدة.

إلى ذلك، واصل الثلاثي وعبد الملك الجابر، وسعد حقوي، وأيمن يحيي، برامجهم التأهيلية في عيادة النصر، السبت، جراء الإصابات المتفرقة التي يعانون منها، فيما خضع سامي النجعي لتمارين لياقية مكثفة.

ويفقد الأصفر العاصمي السنغالي ساديو ماني، لمشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تجرى منافساتها حاليًا في المغرب.

ويتصدر النصر قائمة دوري روشن السعودي قبل نهاية الجولة الـ11 برصيد 27 نقطة، بعد أن كسب جميع مبارياته التسع الماضية.