بعد 183 عامًا.. ياو يُغلق متجر العائلة

توافد عشرات الأشخاص إلى متجر صغير في حي قديم بهونج كونج، وذلك من أجل توديع «ملك المظلات» الذي يتقاعد بعد عقود أمضاها في إصلاح المظلات داخل متجر مملوك لعائلته.

وأعلن ياو ييو واي، صاحب الـ73 عامًا، المالك الحالي للمتجر، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، عن إغلاق أبواب متجر عائلته العريق الذي يعود إلى 183 عامًا، في نهاية العام الجاري.

وتوارثت خمسة أجيال هذا المتجر العائلي، لكن نظرًا لتغير عادات المستهلكين نحو التسوق الإلكتروني، وبسبب تقدّمه في السن، قرر إقفال المتجر.

وقال ياو :«لقد حافظنا على سمعة عائلتنا وهذا الإرث وصل إليّ، يؤلمني حقًا إنهاء هذا العمل. أعتذر لأجدادي، أنا أتقدم في السن. سامحوني، لم أعد أستطيع الاستمرار، الأهم بالنسبة إليكم هو أن تبقوا واعين، وأن تتعلموا كيف تراعون البيئة».

وفي حين يركّز معظم تجار التجزئة على استبدال الزبائن المظلات القديمة بأخرى جديدة، أكد ياو على أنه يسعى إلى إطالة صلاحية المظلة، مكملًا :«هذا التوجّه يهدف إلى حماية البيئة، إنها مسؤولية اجتماعية».

وأشار ياو إلى أنّ أقل من خمسة متخصصين في إصلاح المظلات مثله ما زالوا يمارسون هذه المهنة التي بالكاد تُدرّ ربحا في هونج كونج.

وانتشر خبر إغلاق المتجر عبر مواقع التواصل، ووصفه أحد الناشطين عبر هذه المنصات بأنه «خسارة جديدة لمشروع تجاري رائع في المجتمع».

وقالت الطالبة نيكي لوم البالغة من العمر 20 عامًا، :«كان ياو يهتم حقًا ببيع المظلات الجيدة والعملية للزبائن، كان من الواضح أنه كرّس نفسه لإدارة هذا المتجر».

واعتبر بيتر تام «60 عامًا» أحد سكان المنطقة، أن رؤية هذه المتاجر التاريخية تقفل هو أشبه بنهاية حقبة، متابعًا :«يا للأسف، إنها كلها أجزاء من التاريخ. ونحن أنفسنا نصبح جزءًا من التاريخ».