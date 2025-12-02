من هو سينايوكو الذي أوقف سلسلة المغرب التاريخية؟

في 8 ديسمبر من العام 1999 ولد لاسين سينايوكو، مهاجم منتخب مالي الأول لكرة القدم، في باماكو العاصمة المالية، قبل أن تنتقل عائلته إلى فرنسا، حين كان يبلغ من العمر عامًا واحدًا.

بدأ دراسة المحاسبة والإدارة لمدة شهر واحد فقط قبل أن يحصل على عرضه الاحترافي.

بعد انتقاله في سن مبكرة جدًا إلى فرنسا مع عائلته، حيث استقر في منطقة «تافرني» بدأ ممارسة كرة القدم في السادسة من عمره متأثرًا بإخوته الأكبر سنًا، والتحق سينايوكو بأكاديمية نادي أوكسير الفرنسي في أكتوبر 2017، ووقع عقده الاحترافي الأول مع النادي في يونيو 2019.

ظهر سينايوكو للمرة الأولى في دوري الدرجة الثانية الفرنسي خلال أبريل 2021 أمام فريق نيور، حيث شارك بديلًا في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بينما سجل هدفه الأول في المسابقة ضد فالنسيان في نوفمبر من العام ذاته، وخلال موسم 2023ـ2024 ساهم في تتويج أوكسير بلقب دوري الدرجة الثانية والعودة إلى الأضواء.

تلقى أول استدعاء لمنتخب مالي في أغسطس 2021، خاض أول مباراة دولية في 6 سبتمبر 2021 أمام أوغندا بدخوله بديلًا في تعادل 0ـ0 ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

بقي مع أوكسير طوال مسيرته، لعب موسم 2022ـ2023 في الدوري الأول، وسجل هدفًا واحدًا في 33 مباراة، هبط النادي إلى الدوري الثاني، حيث سجل ثمانية أهداف في الدوري خلال موسم 2023ـ2024 وساهم في الصعود المباشر إلى الدوري الأول.

في موسم 2024ـ2025 سجل خمسة أهداف وقدم تسع تمريرات حاسمة في الدوري، خلال عام 2025 جمع تسعة أهداف وسبع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

يشارك حاليا في كأس أمم إفريقيا 2025 مع منتخب مالي، سجل هدفًا في المباراة الافتتاحية أمام زامبيا بعد تنفيذ ركنية سريعة استغل خطأ دفاعيًا.

وسجل هدفًا آخر من ركلة جزاء أوقف فيه سلسلة الـ19 انتصارا متواليا للمغرب خلال التعادل 1ـ1 الجمعة ضمن دور المجموعات، وصل رصيده الدولي إلى 20 مباراة وستة أهداف حتى ديسمبر 2025.

يعشق سينايوكو، صاحب الـ26 عامًا، البرازيلي نيمار، ويشجع نادي باريس سان جيرمان، موضحًا أن مركزه المفضل خلف المهاجم الصريح على الرغم من قدرته على اللعب في الأطراف، معبرًا عن فخره بتمثيل قميص النادي الذي تدرج في صفوفه.