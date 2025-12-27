بين الخليج والأخدود.. جيسوس يغير 3

أجرى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، ثلاث تغيرات في تشكيلته الأساسية التي تواجه الأخدود، السبت، لحساب الجولة 11 من دوري روشن السعودي، عن القائمة التي أشركها بشكل أساسي أمام الخليج في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وأشرك جيسوس الثلاثي عبد الإله العمري، ونواف بوشل، والفرنسي كينجسلي كومان بصفة أساسية أمام الأخدود بدلًا من الفرنسي محمد سيماكان، وأيمن يحيى، والسنغالي ساديو ماني.

وتضم قائمة النصر الأساسية نواف العقيدي، وسلطان الغنام، وعبد الإله العمري، والإسباني إينيجو مارتينيز، ونواف بوشل، والكرواتي مارسيلو بروزفيتش، والبرازيليان أنجيلو جابرييل، وويسلي تكسيرا، وكومان، والبرتغالي جواو فيليش، ومواطنه كريستيانو رونالدو.

ويتصدر النصر ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة بعد لعب 9 جولات برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الأخدود المركز الـ 16 بخمس نقاط.