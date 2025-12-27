شرقي يقود سيتي إلى إسقاط نوتنجهام

انتزع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم ثلاث نقاط ثمينة بالفوز 2ـ 1 على مضيفه نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

ويُدين سيتي بهذا الفوز لنجمه الفرنسي ريان شرقي، الذي صنع الهدف الأول لزميله تيجاني ريندرز في الدقيقة 48، وسجل الثاني بنفسه في الدقيقة 83.

بينما أحرز أوماري هاتشينسون هدف نوتنجهام الوحيد في الدقيقة 54.

وواصل سيتي سلسلة انتصاراته المتتالية للجولة السادسة، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة، ويعتلي الصدارة مؤقتًا بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي يستضيف برايتون، مساء السبت.

وتجمد رصيد نوتنجهام عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

ويرفع هذا الفوز من معنويات مانشستر سيتي قبل اختبارين مقبلين، عندما يحل ضيفًا على سندرلاند، ثم يستقبل تشيلسي يومي 1 و4 يناير المقبل.

ويستقبل نوتنجهام إيفرتون يوم 30 ديسمبر الجاري، ثم يحل ضيفًا على أستون فيلا في ثالث أيام العام الجديد 2026.

وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي بعد أداء باهت من مانشستر سيتي، ومحاولات غير مؤثرة لإرلينج هالاند، نجمه في خط الهجوم، وفيل فودين وريان شرقي.

وبعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني، مرر شرقي كرة إلى ريندرز ليسدد بيسراه من داخل منطقة الجزاء، ويمنح الضيوف هدف التقدم.

لم يهنأ السيتي بالتقدم سوى ست دقائق فقط عندما أرسل إيجور جيسوس كرة إلى هاتشينسون ليُسكنها في شباك الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى سيتي.

ضغط مانشستر سيتي ساعيًا للتقدم مجددًا، لكن جون فيكتور، حارس مرمى نوتنجهام كان يقظًا في التصدي لمحاولات أمام شرقي وفودين وريندرز.

وبعد كرة عرضية من الجهة اليمنى، مهدها جوشكو جفارديول برأسه، ليقابلها شرقي بتسديدة مباشرة في الشباك مسجلًا هدف الفوز في الدقيقة 83 من عمر المباراة.