بعد 15 تعثرا.. بنين تسجل الانتصار التاريخي

حقَّق المنتخب البنيني الأول لكرة القدم انتصاره الأوّل تاريخيًا ضمن كأس الأمم الإفريقية بقهر نظيره البتسواني 1ـ0، السبت، على الملعب الأولمبي في الرباط العاصمة المغربية، لحساب الجولة الثانية من رابع مجموعات النسخة الجارية.

وسجّل يوهان روشي، الظهير الأيسر، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28، مهديًا بنين 3 نقاط تساوت بها مع منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية قبل مباراتهما ضمن الجولة ذاتها خلال وقت لاحق من السبت.

وتشارك بنين في المحفل القاري للمرة الخامسة عبر تاريخها، بعد نسخ 2004 و2008 و2010 و2019.

وفي مباراتها الـ 16 على صعيد البطولة سجّلت انتصارها الأول، بعد 5 تعادلات و10 هزائم.

وخسر المنتخب الملقب بـ «الفهود» جميع مبارياته في نسختي 2004 و2008، واكتفى بتعادل مقابل هزيمتين في بطولة 2010.

أمّا مشاركته الرابعة عام 2019، فتمكن فيها للمرة الأولى من العبور إلى المراحل الإقصائية بـ 3 تعادلات في دور المجموعات، ثم هزم المغرب بركلات الترجيح لحساب ثمن النهائي بعد التعادل 1ـ1 خلال الوقتين الأصلي والإضافي وتأهل لمواجهة السنغال التي أقصته خارج البطولة.

ولم يحتسب له عبور «أسود الأطلس» انتصارًا لأنه تحقق عبر ركلات الترجيح، لكنه استطاع، بعد 6 أعوام، تسجيل فوزه التاريخي الأول على أرض المغرب ذاته.

وجاء الفوز بعد خسارة في الجولة الأولى بهدف نظيف أمام الكونغو الديمقراطية.

وفي الجولة الثالثة الأخيرة، الثلاثاء المقبل، سيصطدم البنينيّون بالسنغال، فيما تواجه بوتسوانا منافستها الكونغو بحثًا عن إحدى بطاقتي العبور المباشر أو مقعد من أربعة مخصصة لأفضل ثوالث.