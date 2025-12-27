السينما المصرية تفقد مخرج «الكيت كات»

نعت نقابة المهن السينمائية في مصر، وعدد من الفنانين والمثقفين وصناع السينما، المخرج ​داود عبد السيد، الذي توفي السبت عن عمر ناهز 79 عامًا.

وقال المصري أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في بيان إن «السينما المصرية فقدت قامة فنية كبيرة استطاعت أن تحول الشاشة إلى مساحة للتفكير وطرح الأسئلة ‌الكبرى، وأن ‌تعبر بصدق عن ‌هموم ⁠الإنسان ​والمجتمع».

ولد ‌عبد السيد في القاهرة عام 1946، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1967، قبل أن يلتحق بمؤسسة السينما.

بدأ مشواره مساعدًا للإخراج في أفلام منها «أوهام الحب» مع ممدوح شكري، و«الأرض» ⁠مع يوسف شاهين، وأخرج عددًا من الأفلام التسجيلية، ‌مثل «وصية رجل حكيم ‍في شؤون القرية والتعليم»، و«العمل في الحقل».

وقدم أول ‍أفلامه الروائية الطويلة «الصعاليك» عام 1985 من بطولة نور الشريف ومحمود عبد العزيز لتتوالى أعماله السينمائية، التي تناولت حياة المهمشين ​والطبقات الاجتماعية الهشة، مثل «البحث عن سيد مرزوق»، و«سارق الفرح»، و«أرض الخوف»، و«مواطن ومخبر وحرامي»، و«قدرات غير عادية».

وشكل فيلمه «الكيت كات» من بطولة محمود عبد العزيز وشريف منير وأمينة رزق، والمأخوذ عن رواية «مالك الحزين» للكاتب إبراهيم أصلان، أيقونة أعماله السينمائية وحصد العديد من الجوائز.

ونال جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2004 وجائزة الدولة التقديرية عام 2012 وجائزة ‌النيل في الفنون عام 2022.