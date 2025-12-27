رونالدو وسالم ومحرز وبنزيما يتنافسون في جلوب سوكر

تعلن جلوب سوكر، الأحد، في دبي الإماراتية خلال حفل جوائزها الـ16، عن الفائز بأفضل لاعب في الشرق الأوسط.

ويتنافس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، وسالم الدوسري، جناح الهلال، والجزائري رياض محرز، نجم الأهلي، والفرنسي كريم بنزيما، هداف الاتحاد، على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

وتحظى جوائز جلوب سوكر بأهمية متزايدة عامًا بعد عام، نظرًا لاعتمادها على مزيج من تصويت الجماهير وآراء الخبراء والمتخصصين، إلى جانب الشركاء الرسميين، ما يمنحها طابعًا مختلفًا عن باقي الجوائز الفردية التقليدية.

ومن المنتظر أن تشهد نسخة هذا العام منافسة قوية في عدد من الفئات الرئيسة، أبرزها جائزة أفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعب شاب، وأفضل نادٍ، وأفضل مدرب، إضافة إلى جوائز خاصة تمنح لمسيرة الإنجاز والتميز الكروي.

ويوجد في قائمة المرشحين، لنيل جائزة أفضل نادٍ للرجال، باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة وتشيلسي وفلامنجو وليفربول.

بينما يتنافس لويس إنريكي، المدرب الفني لباريس سان جيرمان، على جائزة أفضل مدرب مع تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، وميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، وهانسي فليك، مدرب برشلونة، وإنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي.

ووصل عثمان ديمبلي وفيتينيا، ثنائي باريس سان جيرمان، إلى قائمة المرشحين النهائيين للفوز بجائزة أفضل لاعب، إلى جانب كل من كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، ورافينيا ولامين يامال، ثنائي برشلونة.

وتتطلع أيتانا بونماتي، لاعبة خط وسط نادي برشلونة للسيدات والمنتخب الإسباني، للفوز بجائزة أفضل لاعبة للعام الثالث على التوالي، وتنضم إليها في قائمة المرشحات النهائيات ماريونا كالدينتي، لاعبة إسبانيا وأرسنال، وميلشي دومورناي لاعبة هايتي، وليون وألكسيا بوتياس، لاعبة إسبانيا وبرشلونة، وأليسيا روسو، لاعبة إنجلترا وأرسنال.

وانحصرت المنافسة النهائية على جائزة أفضل نادٍ للسيدات بين أرسنال وبرشلونة وتشيلسي ويوفنتوس.

ولا تقتصر جوائز جلوب سوكر على اللاعبين والمدربين فقط، إذ تشمل أيضًا تكريمات خاصة لوكلاء اللاعبين، والمدراء الرياضيين، وصناع التأثير في صناعة كرة القدم، في إطار رؤية تهدف إلى إبراز الدور المتكامل لكافة عناصر المنظومة الكروية.