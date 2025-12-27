التعادل الثاني يجمع القادسية وضمك

كتب فريق القادسية الأول لكرة القدم وضيفه ضمك التعادل الثاني بينهما تاريخيًّا في دوري روشن السعودي بعد أن انتهت مواجهتهما 1ـ1، الأحد، ضمن الجولة الـ11 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتقدم ضمك عن طريق الأرجنتيني فلينتين فادا عند الدقيقة الرابعة، وفي الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول نجح الإيطالي ماتيو رتيجي في إحراز هدف التعادل «45+1».

وأكمل الفريق الجنوبي الـ11 دقيقة الأخيرة من المباراة منقوصًا، بعد أن تلقى عبد الرحمن الخيبري البطاقة الحمراء.

ولم ينجح الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية الجديد، في تحقيق الانتصار في أول مباراة رسمية له خلفًا للإسباني ميتشيل جونزاليس.

تاريخيًّا، قبل مواجهة الأحد تقابل الفريقان في الدوري أربع مرات، نجح الفريق الشرقي في الفوز مرتين، وكلتاهما على ملعبه، بينما تعثر خارج أرضه بتعادل وخسارة.

ورفع القادسية رصيده إلى 18 نقطة من 5 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمتين، بينما لا يزال ضمك يبحث عن الانتصار الأول له خلال النسخة الجارية بعد أن تعادل 6 وهزم في 4.

ويلاقي الفريق الجنوبي نظيره الأخدود، الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الـ12 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، بينما يواجه القادسية مستضيفه الشباب على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، الأربعاء.