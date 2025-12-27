جوميز: طوينا ملف الأهلي.. والخليج مختلف

توقع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، مواجهة صعبة أمام الخليج، الإثنين، في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا في الوقت ذاته جاهزية لاعبيه للمباراة.

وقال جوميز، في المؤتمر الصحافي، السبت: «الخليج من أفضل الفرق التي تلعب كرة قدم في الدوري، ويجيد بناء الهجمة من حارس المرمى بالتمريرات، ويملك لاعبين خطيرين أمام المرمى».

وأضاف المدرب البرتغالي: «كل مباريات الدوري صعبة، وسيكون التحضير مختلف في الجانب التكتيكي أمام الخليج، لأن المنافس ليس لديه ضعف في المنظومة الفنية، ولا يرتكب أخطاءً كثيرة».

وتابع مدرب الفريق الأحسائي: «نعمل حاليًّا على تحليل أداء الخليج في مبارياته الماضية، كما سنعمل على معالجة أخطاء الفريق خاصة فيما يتعلق بعدم التمركز الصحيح».

وعبَّر مدرب الفتح عن فخره بالفوز على الأهلي 2ـ1، الجمعة، لكنه استدرك: «أغلقنا ملف الأهلي، ونركز على مباراة الخليج، وسنبدأ بالاستشفاء وتقييم الجاهزية البدنية للاعبين».

وأثنى جوزيه جوميز على أداء اللاعبين الشباب، كما امتدح مستوى المدافع زياد الجري، مؤكدًا أنَّه يلعب بروح ويعطي كل ما لديه من أجل الفريق.