إيفانجيليستا: هدفي دعم اللاعبين السعوديين قبل المونديال

كشف البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، أنَّ النادي سيكون نشطًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حسبما ذكر في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مواجهة القادسية التي انتهت بالتعادل 1ـ1، الأحد.

وقال المدرب البرتغالي: «لدينا فترة انتقال مقبلة، وسنكون نشيطين فيها من أجل تدعيم الفريق».

ونصح بمنح اللاعبين السعوديين فرصة أكبر للمشاركة من أجل الظهور بشكل جيد في كأس العالم الصيف المقبل بقوله: «رؤيتي مدربًا أن أعطي فرصة كبيرة للسعوديين حتى نسهم في مستوى أفضل للاعب السعودي في كأس العالم المقبلة».

وفيما يخص اللقاء، علَّق: «كان صعبًا جدًّا، وهناك فرق بين الفريقين بالعناصر.. استطعنا أن نجعل ظهورنا بشكل إيجابي وحكمنا الدفاع بشكل جيد، وهذا الحل لدينا».