رودجرز: سعيد باللاعبين.. والحظ حرمنا الفوز

أرجع الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، سبب التعادل مع ضمك 1ـ1 ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي لسوء الحظ.

وقال المدرب، الذي يقود المواجهة الأولى له مع القادسية خلفًا للإسباني ميتشيل جونزاليس، في المؤتمر الصحافي السبت: «لعبنا المباراة بشكل جيد، وقدَّمنا مستوى يجعلنا نكسب المباراة، ولكن الحظ حرمنا».

وحول مستوى اللاعبين: «أعجبت جدًّا بأسلوب اللاعبين الذي ظهروا به، وأنا راضٍ عنه».

وأثنى المدرب على مستوى منافسه قائلًا: «خلال آخر مبارياته في الدوري تحسَّن جدًّا، حسبما شاهدت عند قدومي، وكنت أعرف أنني سأواجه فريقًا صعبًا».

وتحدث عن التفاصيل التكتيكية التي شهدها اللقاء بقوله: «من خلال المباراة استطعنا أن نفرض سيطرتنا ولعبنا خلف الدفاع بشكل كبير.. وشاهدت لاعبي فريقي تحت الضغط، وسعيد بتعاملهم في المباراة».