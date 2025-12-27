الصقارات يسجلن الحضور في مهرجان الملك عبد العزيز

شهد مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2025 مشاركة لافتة للصقارات السعوديات، ضمن شوط مثلوث جير قرناس محترفين محليين، إذ حضرت الصقارة فاطمة الغامدي عبر صقرها «سنافية»، كما شاركت في قوائم المشاركين بالشوط ذاته الصقارة ريماس بن عبد الله الباني عبر «G95»، نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس».

وسبق حضور الغامدي والباني مشاركة الصقارتين رزان أرميزان الدوسري، ومي بنت حجي العتيبي، في شوط مثلوث جير فرخ محترفين محليين عبر الصقرين «فخر وهجاد»، وشاركت رزان الدوسري في شوط جير بيور فرخ محترفين محليين عبر الصقر «بدري»، وحققت المركز العاشر.

وفي شوط جير بيور قرناس محترفين محليين، حققت ريماس بنت عبد الله الباني أقوى نتيجة نسائية بإحرازها المركز الثاني عبر الصقر «اليخت»، وفي قوائم الشوط ذاته شاركت الصقارة نورة بنت حميد المنصوري عبر الصقر «B25»، وفي شوط حر فرخ محترفين محليين شاركت رزان أرميزان الدوسري عبر الصقرين «أرجنت وشايش».

ويولي نادي الصقور السعودي اهتمامًا كبيرًا لنشر موروث الآباء والأجداد ونقله إلى الأجيال القادمة، وذلك عبر تشجيع مشاركة السيدات، إذ استحدث «شوط السيدات» ضمن أشواط مسابقة الملواح «الدعو 400 متر» في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2025، سعيًا إلى تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في موروث الصيد بالصقور.

ويمكن للسيدات المشاركة في الشوط المخصص لهن، إضافة إلى إمكانية مشاركتهن في الأشواط العامة، إذ عمل المهرجان على تطوير مسابقاته، باستحداث أشواط جديدة متيحًا الفرص للجميع المشاركة في مسابقاته والتنافس على الألقاب والجوائز، رغبة منه في توسيع نطاق الفئات المشاركة، واستدامة الهواية وانتقالها بين الأجيال، ومواكبة تطور القطاع وفعالياته ومسابقاته، وصولًا إلى مجتمعٍ أكثر وعيًا بالموروث العريق.

ويشارك في المهرجان صقارون من داخل السعودية وخارجها، وخصَّص لمسابقتيه الملواح والمزاين جوائز إجمالية تتجاوز «38» مليون ريال، توزَّع على «1012» جائزة، على مدى «17» يومًا من المنافسة.

يُذكر أن مهرجان الملك عبد العزيز للصقور سجَّل حضورًا لافتًا خلال الأعوام الماضية، بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية ثلاث مرات بصفته أكبر تجمّع للصقور في العالم، مؤكدًا مكانة السعودية موطنًا للصقور والصقارين، ومركزًا عالميًّا لصون الموروث وتنميته.