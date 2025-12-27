«SERIE A».. بارما يكسب فيورنتينا.. كومو يضرب ليتشي.. وكالياري يتجاوز تورينو

حققت فرق بارما، وكومو، وكالياري الفوز، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي، السبت.

وانتصر فريق بارما الأول لكرة القدم على ضيفه فيورنتينا بهدف دون رد، وكومو أمام مضيفه ليتشي بنتيجة 3ـ1، وكالياري على مضيفه تورينو 2ـ1.

وفي المباراة الأولى، فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني سجَّل أوليفر سورنسن هدف الفوز لبارما في الدقيقة 48.

ورفع بارما رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ15، بينما توقف رصيد فيورنتينا عند تسع نقاط في المركز الـ20 الأخير.

وفي المباراة الثانية، حسم كومو فوزه على ليتشي بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني، ليحصد ثلاث نقاط غالية صعدت به لمنطقة التأهل الأوروبي.

وتقدم نيكو باز بهدف لكومو في الدقيقة 20، ثم أضاف جاكوبو رامون الهدف الثاني في الدقيقة 66، وتبعه أناستاسيوس دوفيكاس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75.

أسهم الفوز برفع رصيد كومو إلى 27 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد ليتشي عند 16 نقطة في المركز الـ16.

وفي المباراة الثالثة، قلب كالياري تأخره بهدف أمام مضيفه تورينو إلى فوز ثمين بهدفين.

وأحرز نيكولا فلاسيتش هدفًا لتورينو في الدقيقة 27، لكن ماتيو براتي أدرك التعادل لكالياري في الثواني الأخيرة للشوط الأول، وتكفل سميح كيليكسوي بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 66.

وعزَّز كالياري رصيده النقطي واصلًا إلى النقطة 18 في المركز الـ14، بفارق نقطتين خلف تورينو، صاحب المركز الـ13.