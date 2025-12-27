ثلاثة يغيّرون الشباب أمام الاتحاد

أجرى الإسباني إيمانويل ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، ثلاثة تغييرات على تشكيلته الأساسية أمام الاتحاد، السبت، مقارنة بالتي بدأت مواجهة الأخدود الماضية.

وقضت التغييرات بدخول كل من نواف الغليميش وعلي مكي والفرنسي ياسين عدلي على حساب حسين الصبياني ومحمد حربوش والمغربي عبد الرزاق حمد الله، الذين كانوا أساسيين في لقاء الأخدود، الذي انتهى بالتعادل 1ـ1 قبل فترة التوقف وتحديدًا في تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وثبَّت المدرب الإسباني ثمانية لاعبين في القائمة الأساسية للمباراة الثانية على التوالي، وهم: البرازيلي مارسيلو جروهي، سعد بالعبيد، الهولندي ويسلي هويدت، محمد الشويرخ، الإسباني أوناي هيرنانديز، فيصل الصبياني، عبد الله معتوق، والإنجليزي جوش براونهيل، طبقًا للقائمة التي أعلنها النادي العاصمي في حسابه الرسمي على منصة «إكس» قبل نحو ساعة من موعد المواجهة المقررة على ملعب الإنماء في جدة.

ويدخل الفريق الشبابي، صاحب المركز الـ 13 بـ8 نقاط، مواجهة الاتحاد باحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات التي غابت في آخر سبع جولات «5 تعادلات وهزيمتين»، وفي المقابل يتطلع الفريق الجداوي التاسع بـ14 نقطة إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي.