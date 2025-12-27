بالأخدود.. النصر يكسر رقم الهلال ويسجل الانطلاقة الأفضل

سجَّل فريق النصر الأول لكرة القدم الانطلاقة الأفضل في تاريخ دوري المحترفين السعودي بانتصاره في أول 10 مباريات، بعدما نجح في تجاوز الأخدود بنتيجة 3ـ0، في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة الـ 11 من مسابقة دوري روشن السبت.

وحملت ثلاثية النصر في مواجهة الأخدود توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، بتسجيل هدفين «31، و3+45»، وسجَّل مواطنه جواو فيليش الهدف الثالث «4+90».

وبتحقيقه 10 انتصارات متتالية، تجاوز النصر أفضل انطلاقةٍ في المسابقة منذ استحداثها عام 2008، وكان هذا الرقم القياسي مكتوبًا باسم الهلال «9 مباريات»، بعدما كسِب جميع مبارياته في الجولات ذاتها من نسخة 2018ـ2019.

وكان الرقم السابق للهلال رفقة البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر الحالي.

ويتصدر النصر ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة برصيد 30 نقطة، بينما تراجع الأخدود إلى المركز الـ17 برصيد 5 نقاط.

ويحل الأصفر العاصمي، الثلاثاء المقبل، ضيفًا على الاتفاق في الجولة الـ 12 من المسابقة، فيما يستقبل الأخدود نظيره ضمك في اليوم ذاته.