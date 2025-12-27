بـ 112 هدفا.. رونالدو يهدد رقم حمد الله

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى الهدف رقم 112 بالقميص الأصفر في مختلف المسابقات بعد نجاحه في تسجيل ثنائية أمام الأخدود، في المواجهة التي كسبها الأصفر «3ـ0» ضمن لقاءات الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، السبت.

واقترب النجم البرتغالي من كسر رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب الشباب الحالي والنصر السابق، الذي نجح في تسجيل 115 هدفًا.

ونجح رونالدو في الوصول إلى 112 هدفًا خلال 125 مباراة في مختلف المسابقات، إذ نجح في تسجيل 86 هدفًا بمسابقة دوري روشن، و14 في بطولة دوري أبطال آسيا، و3 في مسابقة كأس الملك، ومثلها في مسابقة كأس السوبر السعودي، و6 أهداف في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وعلى صعيد النسخة الجارية من مسابقة روشن، يعتلي رونالدو صدارة الهدافين برصيد 12 هدفًا.

ويتصدر النصر ترتيب دوري روشن بالعلامة الكاملة بتحقيقه 30 نقطة من 10 مباريات.