غياب ديابي يمنح فيرنانديش الظهور الثالث

أعاد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مواطنه روجر فيرنانديش إلى التشكيلة الأساسية أمام الشباب، السبت، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وتأتي عودة الجناح البرتغالي، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى القائمة الأساسية بعد غيابه عن مباراة الرياض الماضية، علمًا بأن لقاء الشباب سيكون هو الثالث الذي يشارك فيه فيرنانديش أساسيًّا مع «النمور» في الدوري بعد مباراتي الخليج والأهلي ضمن الجولتين السابعة والثامنة على التوالي.

واعتمد كونسيساو على فيرنانديش أساسيًّا، عوضًا عن الفرنسي موسى ديابي، الغائب بداعي الإيقاف.

في المقابل، أبقى المدرب البرتغالي على عشرة لاعبين كانوا أساسيين أمام الرياض، وهم: الصربي بريدراج رايكوفيتش، الألباني ماريو ميتاي، حسن كادش، البرتغالي دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي، الهولندي ستيفن بيرجوين، البرازيلي فابينيو تفاريس، أحمد الغامدي، الفرنسي نجولو كانتي، ومواطنه كريم بنزيما.

وضمَّت قائمة البدلاء تسعة لاعبين، وهم: محمد العبسي، محمد فلاتة، أحمد الجليدان، محمد برناوي، حامد الغامدي، أحمد شراحيلي، عوض الناشري، صالح الشهري، وعبد العزيز البيشي.

وقبل المواجهة، تتباين أوضاع الفريقين، ففي حين يحتل الفريق الاتحادي المركز التاسع برصيد 14 نقطة، يأتي الشباب في المركز الـ 13 بثماني نقاط.