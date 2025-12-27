بالتعادل.. السنغال والكونغو يهدران فرصة الأفضلية

رفض منتخبا السنغال والكونغو الديمقراطية تملّك الأفضلية في سجل مواجهاتهما على صعيد كأس الأمم الإفريقية، وتعادلا بهدف لمثله، السبت، ضمن الجولة الثانية من رابع مجموعات البطولة الجارية حاليًّا «المغرب 2025».

وقبل هذا اللقاء، تواجه المنتخبان معًا مرتين في أمم إفريقيا، وفازت الكونغو 2ـ1 ضمن مجموعات نسخة 1968، فيما انتصرت السنغال 2ـ0 لحساب ربع نهائي بطولة 2002.

وعندما سنحت لهما الفرصة لإثبات الأفضلية تنازلا عنها وتعادلا في ثالث لقاءاتهما تاريخيًّا ضمن البطولة القارية.

وتقدّم الكونغوليون أولًا عن طريق المهاجم سيدريك باكامبو في الدقيقة 61، وأدرك التعادل للسنغال ساديو ماني، جناح النصر، في الدقيقة 69.

واستقبل السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، هدفًا للمرة الأولى في البطولة، بعد محافظته على نظافة شباكه خلال الجولة الافتتاحية، التي شهدت فوز منتخب بلاده على نظيره البوتسواني 3ـ0.

وشارك ميندي وماني أساسيين من بداية اللقاء، ومعهما مواطنهما خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، وظلَّ الثلاثي على أرض الملعب حتى صافرة النهاية.

ومثلما ارتفع رصيد «أسود التيرانجا» إلى 4 نقاط، وصل منتخب «الفهود»، الذي هزم بنين في الجولة الأولى بهدف نظيف، إلى الغلة ذاتها.

وواصل المنتخب السنغالي تصدر المجموعة، وبعده الكونغو بفارق الأهداف، وخلفها بنين بـ 3 نقاط ربحتها من الفوز في الجولة الثانية على بوتسوانا المتذيلة دون رصيد.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة، تلتقي السنغال، الثلاثاء المقبل، بنين، تزامنًا مع مباراة الكونغو وبوتسوانا.