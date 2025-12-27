ديتش: لا أصدق ما حدث أمام سيتي

انتقد شين ديتش، مدرب فريق نوتنجهام فورست الأول لكرة القدم، الأداء التحكيمي في مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر نوتنجهام فورست على أرضه بنتيجة 1ـ2، السبت، لينتقد مدرب الفريق المضيف أداء الحكام، بسبب بعض القرارات.

وقال دايش، في تصريحات عقب المباراة: «لعبنا مباراة رائعة، ولكن لسوء الحظ كان للحكام تأثير كبير على اللعب في المواجهة، أحك رأسي من هول ما رأيت فلا ما أصدق ما كنَّا نشاهده».

وأضاف ديتش، في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «دايلي ميل» البريطانية: «الحديث إلى الحكام ليس مجديًا، لقد فعلنا ذلك مرات عديدة كمدربين، وكل ما نناله هو المشاكل دون سبب».

وتابع المدرب البريطاني: «الهدف الذي جاء، كانت هناك مخالفة واضحة وضوح الشمس، فقد تم دفع مورجان جيبس وايت على الأرض، بالنسبة لي هذا أداء تحكيمي غير مقبول».