تبقى أمامه إيتو.. ماني يعادل رقم دروجبا

سجّل السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، هدفًا أمام الكونغو الديمقراطية، السبت، ارتقى به إلى المركز الثاني في ترتيب أصحاب المساهمات التهديفية ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية تاريخيًّا، مزاحمًا النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا.

وأدرك ماني بذلك الهدف التعادل للسنغال مع نظيرتها الكونغو الديمقراطية 1ـ1، في الجولة الثانية من رابع مجموعات كأس إفريقيا «المغرب 2025».

وبعد غياب مساهماته التهديفية في الجولة الأولى التي فازت فيها السنغال على بوتسوانا 3ـ0، افتتح لاعب النصر سجلّ أهدافه في النسخة الجارية بهز شباك الكونغوليين.

وارتفع رصيد أهداف ماني في البطولة القارية إلى عشرة، إلى جانب 6 تمريرات حاسمة، بإجمالي 16 مساهمة تهديفية.

وبذلك عادل رقم دروجبا الذي أحرز 11 هدفًا وصنع 5 أخرى في المحفل الإفريقي.

واحتاج ماني إلى 24 مباراة لتحقيق الرقم، وهو ذاته عدد اللقاءات التي خاضها دروجبا في البطولة.

ولا يتفوق على الثنائي سوى النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو الذي أسهم في 21 هدفًا، بواقع 18 سجَّلها، و3 صنعها.

وفيما انتهى أمل دروجبا في اللحاق بإيتو، لا تزال الفرصة سانحة لماني خلال هذه النسخة أو ما بعدها لمطابقة رقم الكاميروني وتخطيه.

وتمكّن جناح الأصفر العاصمي من اجتياز النيجيري الراحل رشيدي يقيني الذي سجَّل 13 هدفًا وصنع اثنين، بإجمالي 15 مساهمة تهديفية في كأس إفريقيا.

وعلى صعيد التسجيل فقط، ارتقى ماني إلى ثامن مراكز قائمة هدافي البطولة، بالتساوي مع الزامبي كالوشا بواليا، والتونسي فرانسيليدو دوس سانتوس، والإيفواري جويل تيهي، والكونغولي مولامبا نداي، الرباعي السابق، وكذلك الغاني أندريه أيو، الذي لا يشارك منتخب بلاده في النسخة الجارية.

ويتصدر إيتو هدافي أمم إفريقيا تاريخيًّا بـ 18 هدفًا، ويليه الإيفواري الراحل لوران بوكو برصيد 14 هدفًا.