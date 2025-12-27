جيسوس: الأرقام لا تجلب الدوري.. ولن أتعذر بالضغط

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أهمية مواصلة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، عادًا أنَّ الفريق لم يقطع سوى جزء بسيط من مشواره في مسابقة دوري روشن السعودي، وأن الهدف هو حسم اللقب.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحافي عقب الانتصار على الأخدود في الجولة الـ11 من المسابقة، السبت: «الأهم هو مواصلة الفوز وتحقيق النقاط. لعبنا بعد مرور شهر، واستحققنا الفوز. في أول 30 دقيقة صعّب الخصم المباراة علينا بسبب إغلاقه المساحات، لكننا نجحنا في النهاية في تحقيق الفوز، وهو الهدف الأهم لنا. اليوم، وبعد 10 مباريات، حققنا 10 انتصارات، سجَّلنا 33 هدفًا، واستقبلنا 5 أهداف، وهي نتائج جيدة. مرّ ثلث الدوري وبقي الكثير، لم نفز بشيء بعد، ويجب أن نتطوَّر لنحقق الدوري في نهاية الموسم».

وحول كسره رقمه السابق مع الهلال كأفضل انطلاقة، ليصبح فريقه الحالي صاحب أطول سلسلة بـ10 انتصارات متتالية، ذكر جيسوس: «دائمًا من الجيد كسر الأرقام، لكن هذا الرقم لا يجلب لنا الدوري، فالأرقام تظل أرقامًا. ما يضمن الفوز بالدوري هو الاستمرار على نفس الوتيرة. النصر لم يفز بالدوري منذ 7 أعوام، وآمل أن يعود هذا الموسم لتحقيق اللقب، ولهذا جئت أنا والإدارة والعديد من اللاعبين الجدد لمساعدة الفريق على العودة إلى منصة التتويج».

وعن كيفية تعويض غياب ساديو ماني، الذي يشارك في بطولة أمم إفريقيا، أوضح المدرب البرتغالي: «نعرف أنَّ ساديو سيغيب قرابة الشهر، واللاعب الذي سيعوَّضه هو ويسلي تيكسيرا، الذي يحصل على دقائق كثيرة. هو لاعب مهاري في المواجهات الفردية، يمتلك موهبة كبيرة، ولديه بعض الأخطاء، ونعمل على تصحيحها. يستطيع مساعدة الفريق وتقديم الإضافة المطلوبة».

واختتم جيسوس حديثه في المؤتمر بقوله: «بالنسبة لنا، ليست مشكلة اللعب كل ثلاثة أيام، فهذا العائق سيكون حاضرًا لدى جميع الفرق المنافسة على الدوري. النصر يملك مجموعة جيدة وعددًا كبيرًا من اللاعبين، ويمكنه الاعتماد عليهم. لعبت في أوروبا، وكوبا ليبرتادوريس، وهنا في السعودية، واعتدت اللعب كل ثلاثة أيام. الأهم هو حسن التدوير، ومعرفة من يحتاج للعب أكثر ومن يلعب أقل، إلى جانب الاستشفاء الجيد».

وبتحقيقه 10 انتصارات متتالية، تجاوز النصر أفضل انطلاقة في المسابقة منذ استحداثها عام 2008، حيث كان الرقم القياسي مسجلًا باسم الهلال بـ9 مباريات، بعدما كسب جميع مبارياته في الجولات ذاتها من نسخة موسم 2018ـ2019.