سيرجيو: النصر هزمنا بتفاصيل صغيرة

عدَّ البرتغالي باولو سيرجيو، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، أنَّ تفاصيل صغيرة لم يتم استغلالها كانت سببًا في الخسارة أمام النصر بنتيجة 0ـ3، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، السبت.

وقال سيرجيو، خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «النصر يملك جودة كبيرة، وكنَّا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. حضّرنا للمباراة بالاعتماد على الهجمات المرتدة، وصنعنا 4 إلى 5 فرص خطرة في الشوط الأول، لكن بتفاصيل صغيرة لم نستغلها. دافعنا بشكل جيد أمام جودة النصر، وكانت لدينا ركلة جزاء، ولكن في النهاية استحق النصر الفوز. تنافسنا، وعلينا التحضير للمباراة المقبلة بعد يومين».

وأضاف المدرب البرتغالي: «توجد صعوبة في إيجاد رحلة عودة في يوم المباراة، وسنعود في اليوم التالي، ما يصعّب علينا عملية الاستشفاء، لكننا نعمل ضمن إمكاناتنا. وبخصوص إصابة ناري، لم أشاهد اللقطة بعد، ولا يوجد لدي تحديث حتى الآن. كان يعاني صعوبة في التنفس، وربما توجد مشكلة في القفص الصدري. سيخضع للأشعة، وسنعرف ما سيحدث لاحقًا».