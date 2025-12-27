ليفربول يواصل الاستفاقة

واصل فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم استفاقته، رافعًا سلسلة مبارياته بلا هزيمة في الدوري الممتاز إلى 6، وذلك بعد انتصاره، السبت، على وولفرهامبتون بنتيجة 2ـ1.

وسجَّل هدفي «الريدز» في غضون دقيقة واحدة الهولندي راين جرافنبرخ في الدقيقة «41»، والألماني فلوريان فيرتز بعده بدقيقة، الذي أحرز أول أهدافه بقميص النادي منذ انضمامه إليه في الصيف من باير ليفركوزن الألماني، قبل أن يقلّص الأوروجوياني سانتياجو بوينو النتيجة عند الدقيقة «52» من عمر المباراة.

وتقدم ليفربول إلى المركز الرابع مؤقتًا بـ 32 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي الخامس، الذي يلتقي أستون فيلا الثالث، مساء السبت.

وشهد اللقاء مشاركة اثنين من أبناء الراحل البرتغالي ديوجو جوتا الثلاثة، عند دخول اللاعبين إلى ملعب «أنفيلد» وهما دينيس ودوارتي، في لفتة عاطفية من الناديين لتكريم مهاجمهما السابق، كما حضرت زوجته روت كاردوسو أيضًا المباراة من المدرجات.

وكان جوتا الذي لقي حتفه في حادث سيارة يوليو الماضي، قد انتقل إلى ليفربول قادمًا من وولفرهامبتون عام 2020.