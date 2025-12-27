الدبوس يتوّج بسيف الملك.. والمطيري يخطف شوط الرؤية

أعلنت لجنة التحكيم النهائي بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة، السبت، نتائج الفائزين في اليوم الـ 27 من منافسات أشواط فعاليات مسابقة المزاين لفئة شوط سيف الملك «صفر» بعد استعراضها أمام لجنة التحكيم.

وحصل على المركز الأول في منافسات شوط سيف الملك المشارك دبوس الدبوس، فيما خطف نشمي المطيري شوط الرؤية «النهائي».

وحقق المركز الثاني في منافسات شوط سيف الملك المشارك مبارك العجمي، والثالث علي البسام، والرابع صاطي المطيري، واختتم قائمة الترتيب حمد العجمي في المركز الخامس.

وفي منافسات شوط الرؤية «نهائي» حقق المركز الثاني فهد المطيري.

وتستمر منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد الجنوبية إلى الأحد بإعلان نتائج بيرق الموحد «صفر».