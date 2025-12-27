بالأربعة.. برينتفورد يهز بورنموث

تفوَّق فريق برينتفورد الإنجليزي الأول لكرة القدم على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمعهما السبت، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وسجَّل الألماني كيفن شايد، لاعب برينتفورد، ثلاثية «هاتريك» في الدقائق «7 و51 و90+6»، وأضاف الصربي دجورجي بيتروفيتش الهدف الآخر عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة «39»، في حين سجَّل هدف بورنموث الغاني أنطوان سيمينيو في الدقيقة «75».

ورفع برينتفورد رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمّد رصيد بورنموث عند 22 نقطة في المركز الـ 15.

وفي المباريات الأخرى، خيّم التعادل السلبي على لقاء إيفرتون ومضيفه بيرنلي.

وبات في رصيد إيفرتون 25 نقطة، في المركز الـ 11، مقابل 12 نقطة لبيرنلي في المركز الـ 19 قبل الأخير.

وزاد فولهام من معاناة جاره وست هام بتغلبه على مضيفه 1ـ0.

وأحرز المكسيكي راؤول خيمينيز هدف المباراة الوحيد قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وعزَّز فولهام رصيده بـ26 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد وست هام المتعثر عند 13 نقطة في المركز الـ 18.