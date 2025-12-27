ماني: ألعب مهاجما أو على الطرف.. لا مشكلة

أبدى السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، تقبله فكرة اللعب على الطرف الأيسر، بدلًا من مركز المهاجم كما اعتاد في السابق، مشيرًا إلى استعداده لتنفيذ أي دور يطلبه منه الجهاز الفني خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وبعد تسجيله هدفًا أدرك به التعادل للسنغال مع الكونغو الديمقراطية 1ـ1، السبت، ضمن الجولة الثانية من رابع مجموعات أمم إفريقيا، نقل ماني للصحافيين توقّعه «صعوبة النسخة الجارية بالنظر إلى جاهزية عدد كبير من المنتخبات والظروف الملائمة في البلد المنظم التي تجعل الصراع على اللقب شديدًا حتى النهاية».

وأشار إلى دخول السنغاليين اللقاء بأمل حسم بطاقة التأهل «لكن المنتخب الكونغولي سبَّب لهم متاعب حقيقية، قبل نجاحهم في العودة وتعديل النتيجة».

وفيما يتعلق بمشاركته في الجهة اليسرى بدل اللعب في مركز رأس الحربة كما اعتاد عليه الجمهور، أكد تعوده منذ أعوام على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب بناءً على أساليب لعب مختلفة، مؤكدًا عدم انزعاجه من ذلك، واستعداده دائمًا لمساعدة فريقه من أي مركز يطلبه منه الجهاز الفني.

وختم ماني تصريحاته بالإشارة إلى أهمية الهدف الذي سجَّله، بالنسبة له، حتى يساعد منتخب بلاده على العودة إلى أجواء اللقاء، معربًا عن أمله في تصحيح المسار خلال الجولة المقبلة وتحقيق الانتصار على بنين لضمان التأهل إلى الدور الثاني من المسابقة القارية.