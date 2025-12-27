ميكيس: إبعاد تسونودا قرار صعب.. سيارتنا صعبة القيادة

اعترف لوران ميكيس، مدير فريق ريد بُل، بصعوبة قرار إبعاد يوكي تسونودا إلى مقعد الاحتياط لموسم 2026 من بطولة العالم لسباقات السيارات «فورمولا 1».

وقال المسؤول الفرنسي للموقع الرسمي لفورمولا 1: «لقد كان قرارًا صعبًا للغاية، المقعد الثاني في فريق أوراكل ريد بُل ليس بالأمر السهل، لدينا سيارة صعبة القيادة، وبالتأكيد بذلنا أقصى جهدنا لدعم يوكي».

وأضاف: «في مرحلة ما، كان يتعين علينا اتخاذ القرار الصعب، بناءً على توقعات للأعوام المقبلة، آمل وأعتقد أن يوكي سيحصل على فرصة أخرى».

وفي الموسم المقبل، سينضم إيزاك هادجار، الذي خاض أولى مشاركاته في فورمولا 1 هذا العام مع ريد بُل، إلى جانب بطل العالم 4 مرات ماكس فيرستابن في فريق ريد بُل.

ويعاني الفريق من صعوبة في إيجاد زميل مثالي لفيرستابن.

وبعد خروج سيرجيو بيريز من الفريق في نهاية عام 2024، تمت ترقية ليام لوسون للمنافسة مع ريد بُل، لكنه أعيد إلى فريق ريسينج بولز بعد سباقين فقط، بسبب أدائه المتواضع. ثم حلَّ تسونودا بديلًا للوسون، لكنه لم يقدم أداءً مقنعًا للاحتفاظ بمقعده في الموسم التالي.

وذكر ميكيس: «أنا واثق من أنَّ كل من في هذه القاعة، بل ومن خارجها أيضًا، قد مرَّ بتعثرات، بعضها قاسية، هذه انتكاسة بالنسبة له، لكنني واثق من أنه يمتلك الكثير من الإمكانات التي ستمنحه فرصة أخرى».