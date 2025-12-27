«موسم الرياض» احتضن 4 نزالات.. إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي

شهدت حلبة «محمد عبده أرينا» في «بوليفارد سيتي» بالرياض، مساء السبت، مواجهة استثنائية ضمن عرض «The Ring V: Night of the Samurai»، إحدى فعاليات موسم الرياض 2025، حيث اتجهت الأنظار إلى النزال الكبير الذي جمع الياباني نويا إينوي، بطل العالم، بمنافسه المكسيكي ألان بيكاسو على لقب وزن السوبر بانتام، وتمكن الأول من حسم المواجهة بقرارٍ جماعي من الحكام.

وجاءت مجريات النزال، في جولته الأولى، حذرةً من الطرفين، في جسٍّ واضح للنبض، قبل أن تشهد بداية الجولة الثانية انطلاقة قوية من إينوي، الذي وجّه سيلًا من اللكمات مكّنه من فرض أفضليته وحسم الجولة لصالحه.

وفي الجولة الثالثة، واصل البطل الياباني ضغطه بتوجيه ضربات قوية بيسراه، محافظًا على تفوقه رغم بعض محاولات بيكاسو للرد، فيما سجَّلت الجولة الرابعة تكافؤًا واضحًا وحذرًا متبادلًا بين الملاكمين.

وشهدت الجولة الخامسة استمرار الندية بين الطرفين، وهو ما تواصل في الجولة السادسة، التي ظهر خلالها بيكاسو أكثر تركيزًا على صد اللكمات والمراوغة لتفادي هجمات إينوي.

ومع دخول الجولة السابعة، حاول بيكاسو زيادة وتيرة الهجوم، إلا أنَّ مرونة إينوي وسرعته في التحرك أفشلتا تلك المحاولات. ومع تقدم الجولات، اشتد الحذر بين الطرفين، فيما واصل إينوي محاولاته لاختراق الدفاع بحثًا عن لكمة تنهي اللقاء مبكرًا، دون أن ينجح في ذلك.

وحتى الجولة الأخيرة، تبادل الطرفان هجومًا شرسًا وسط تفاعل جماهيري كبير، قبل أن يُطلق جرس النهاية ويُحسم النزال بقرار الحكام، ليُعلن فوز نويا إينوي بقرارٍ إجماعي، محافظًا على لقبه العالمي بلا منازع، وسجله الخالي من الهزائم، كما توّج بحزام مجلة The Ring.

وشهدت الأمسية أيضًا فوز الياباني ريتو تسوتسومي على المكسيكي ليوباردو كوينتانا في نزال وزن الريشة، عقب تحقيقه الفوز بالضربة القاضية في الجولة الرابعة، مقدّمًا أداءً لافتًا نال استحسان الجماهير.

وفي نزال وزن الخفيف، خطف الملاكم الدومينيكاني إدينسون جارسيا الأضواء بعد أن حسم مواجهته أمام الياباني تايجا إيماناجا بقرار منقسم عقب عشر جولات. وكاد جارسيا أن ينهي النزال في الجولة الثامنة عندما أسقط خصمه أرضًا، قبل أن يعود إيماناجا للمواجهة، إلا أن الضغط المتواصل من جارسيا حتى الجولة الأخيرة حسم النتيجة لصالحه بقرار الحكام.

كما واصل الياباني جونتو ناكاتاني تألقه، بعدما تفوق على سيباستيان هيرنانديز في نزال وزن السوبر بانتام بقرار الحكام، عقب مواجهة اتسمت بالندية وتبادل كثيف للكمات، فرض خلالها ناكاتاني أفضليته في عدد من الجولات ليخرج فائزًا بإحدى أبرز مواجهات الأمسية.

وبهذا اختتم عرض «The Ring V: Night of the Samurai» واحدة من أقوى أمسيات الملاكمة العالمية، مؤكدًا مكانة الرياض وجهةً رئيسة لاستضافة أكبر النزالات والنجوم في عالم الملاكمة، وسط حضور جماهيري كبير، وتنظيم احترافي عكس حجم الحدث وأهميته.