الجولة السادسة.. الهلال يتخطى النصر.. والاتحاد يتجاوز الأهلي

تجاوز فريق الاتحاد الأول للكرة الطائرة نظيره الأهلي بنتيجة 3ـ2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على صالة وزارة الرياضة بجدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة، فيما تجمّد رصيد الأهلي عند 16 نقطة، ليبقى متصدرًا ترتيب الدوري رغم الخسارة.

وفي بقية مباريات الجولة، حقق الهلال فوزًا ثمينًا على النصر بنتيجة 3ـ1، في المباراة التي جرت على صالة نادي الهلال، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي النصر في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

كما تمكن الفتح من الفوز على الابتسام بنتيجة 3ـ0، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، في حين ظل الابتسام دون أي نقطة في المركز الأخير.

وفي مواجهة أخرى، تفوق العلا على الخويلدية بنتيجة 3ـ0، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي الخويلدية بنقطة وحيدة في المرتبة قبل الأخيرة.