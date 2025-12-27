الاتحاد يهيمن على الشباب بسيناريو 2016

ألحق فريق الاتحاد الاول لكرة القدم الخسارة الثالثة بنظيره الشباب للمرة الثانية في تاريخ مواجهاتهما بالدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه عليه بثنائية نظيفة، السبت.

وتغلب الفريق الجداوي على نظيره العاصمي بفضل الهدفين اللذين سجلها أحمد الغامدي والهولندي ستيفن بيرجوين في الدقيقتين 16 و86 من المباراة التي جرت على ملعب «الإنماء» في جدة ضمن الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي.

وأعاد الاتحاد من خلال هذا الانتصار سيناريو عمره تسعة أعوام، حينما حقق ثلاثة انتصارات تواليًا على الشباب للمرة الأولى في الدوري، وبدأت بنتيجة 4ـ3 ضمن الجولة الـ25 من الدوري موسم 2015ـ2016، واتبعه بفوزين متتاليين خلال الموسم التالي بنتيجة واحدة 2ـ1 في الدور الأول والثاني، قبل أن يتمكن الشباب من وضع حدٍ لهذه السلسلة في موسم 2016ـ2017 عندما فاز بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة.

وكان الاتحاد قد تفوق على الشباب 2ـ1 و3ـ2 في مباراتي الدوري الموسم الماضي.

كرر الفريق الاتحادي من خلال هذا الفوز تفوقه على الشباب في الموسم الجاري بعدما فاز عليه 4ـ1 في 29 نوفمبر الماضي ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 17 نقطة ليصعد ثلاثة مراكز في الترتيب، ويصبح سادسًا بعد أن كان في المركز التاسع قبل انطلاق الجولة.

في المقابل، واصل الشباب غيابه عن الانتصارات للمباراة الثامنة تواليًا «5 تعادلات و3 هزائم»، وبذلك يتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الـ13.