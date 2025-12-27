ثنائيات رونالدو.. الأخدود الضحية 13

رفع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، رصيده بالثنائيات التهديفية في مباراة واحدة إلى 13 رفقة الأصفر العاصمي في مسابقة الدوري، بعدما نجح في تسجيل هدفين أمام الأخدود في المواجهة التي كسبها النصر 3ـ0 ضمن لقاءات الجولة الـ 11 من دوري روشن.

والثنائية هي الـ13 لرونالدو خلال مشواره مع النصر في الدوري، التي بدأها في موسمه الأول أمام العدالة في المباراة التي كسبها فريقه بخماسية نظيفة ضمن الجولة 22، وفي الموسم التالي سجل هدفين في خمس مباريات، وكان أطرافها الشباب في مواجهة حسمها فريقه برباعية نظيفة لحساب الجولة الرابعة، والأهلي في سابع الجولات وانتهت بفوز الأصفر 4ـ3، والأخدود التي حسمها النصر بثلاثية نظيفة في الجولة 14، والاتحاد «مرتان» الأولى في الجولة 17 وفاز بها فريقه 5ـ2، والثانية انتصر فيها 4ـ2 ضمن الجولة 34.

وواصل رونالدو الثنائية في الموسم الماضي، حينما سجل هدفين في مباراة واحدة أربع مرات، الأولى ضد ضمك في لقاء انتهى نصراويًا بهدفين دون مقابل في الجولة 12، وكذلك أمام الخليج 3ـ1 لحساب الجولة 16، ونال الهلال نصيبه من ثنائيات «الدون» خلال الديربي الذي فاز به النصر 3ـ1 في قمة الجولة 16.

وفي الموسم الجاري سجل «الدون» هدفين في مرمى الرياض خلال المواجهة التي كسبها الأصفر 5ـ1 في الجولة 3، وأمام الفيحاء في الجولة 7، التي فاز فيها النصر 2ـ1، إضافة إلى مواجهة الأخدود السبت.

وإجمالًا خلال مسيرته مع النصر نجح رونالدو في تحقيق 18 ثنائية في جميع البطولات، كان أولها أمام الهلال في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ثم أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا الموسم قبل الماضي، والخليج في كأس الملك الموسم ذاته.

وفي الموسم الماضي نجح النجم البرتغالي في تسجيل الثنائية أمام الغرافة القطري، والوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومنذ انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2022ـ2023 لعب رونالدو 125 مباراة مع النصر في مختلف المسابقات سجل خلالها 113 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.