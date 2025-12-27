أوغندا ترفض الانتصار التنزاني الأول

حرم المنتخب الأوغندي الأول لكرة القدم تنزانيا، الجارة المتاخمة جغرافيًا لبلاده، من تسجيل انتصارها الأول تاريخيًا في كأس الأمم الإفريقية، وفرض التعادل 1ـ1 على مباراتهما التي استضافها ملعب المدينة في الرباط، العاصمة المغربية، مساء السبت، لحساب الجولة الثانية من رابع مجموعات البطولة.

وتقدّمت تنزانيا، التي تخوض البطولة للمرة الرابعة، بهدف سجّله الجناح سيمون مسوفا في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

وبينما كان التنزانيّون يحلمون بتسجيل الانتصار الأول، فاجأهم المهاجم الأوغندي البديل أوتشي إيكبيزو بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 80، بعد نزوله أرض الملعب بثلاث دقائق فقط.

وعقب التعادل، أهدرت أوغندا فرصة الفوز عبر ركلة جزاء انبرى لها الجناح ألان أوكيلو، وسددها خارج المرمى في أولى دقائق الوقت البديل.

وقبل النسخة الجارية شاركت تنزانيا في أمم إفريقيا أعوام 1980 و2013 و2024، ولعبت فيهم 9 مباريات، خسرت 6 منها وتعادلت 3 مرات، فيما بدأت مشوارها الحالي بهزيمة أمام نيجيريا 1ـ2، لذا كانت تستهدف إنهاء انتظار أول انتصاراتها بعد 10 تعثرات، عبر التغلب على جارتها أوغندا، لكنها فرطت في الفوز واكتفت برابع تعادل.

ونال كل طرف نقطته الأولى خلال البطولة واستمرا في المركزين الثالث والرابع ضمن مجموعتهما قبل لقاء ثنائي القمة تونس ونيجيريا في وقت لاحق من السبت.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة، ستلتقي أوغندا، الثلاثاء المقبل، نيجيريا، بالتزامن مع مواجهة تنزانيا وتونس.