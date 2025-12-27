80 راميا يختتمون بطولة السهام

اختُتمت منافسات بطولة المنطقة الغربية والجنوبية لرمي السهام، السبت، التي جرت على ميدان جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة، بمشاركة واسعة تجاوزت 80 راميًا ورامية من مختلف أندية المنطقتين.

وشهدت البطولة تنافسًا قويًا ضمن 27 فئة، بواقع 16 فئة للرجال و11 فئة للنساء.

وفي ختام المنافسات، جرى تتويج الفائزين بـ27 ميدالية ذهبية، و23 ميدالية فضية، و9 ميداليات برونزية.

من جانبه، أكد عبد الله النويصر المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام، أن البطولة تمثل محطة مهمة ضمن روزنامة البطولات المحلية، مثنيًا على المستويات الفنية التي قدمها الرماة والراميات، وبما أظهروه من التزام وروح تنافسية عالية.

وأوضح النويصر أن الاتحاد يحرص على تنظيم مثل هذه البطولات لما لها من دور فاعل في توسيع قاعدة المشاركة، واكتشاف المواهب الواعدة، وتهيئة اللاعبين للمنافسات المقبلة على المستويين الوطني والدولي، مقدمًا شكره وتقديره لجامعة الملك عبد العزيز على استضافتها للبطولة وما وفرته من إمكانات أسهمت في إنجاحها.