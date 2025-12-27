الاتحاد يفقد ميتاي أمام نيوم

تأكد غياب الألباني ماريو ميتاي، ظهير فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن مواجهة نيوم الأربعاء ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي بداعي الإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء أمام الشباب، السبت.

ونال ميتاي بطاقة صفراء في الدقيقة 43 من مواجهة الشباب، وبالتالي سيكون غير متاح للمشاركة في لقاء نيوم المقبل بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وسبق للظهير الدولي الألباني أن نال ثلاث بطاقات صفراء في مباريات فريقه ضد النجمة والهلال والخليج لحساب الجولات الثالثة والسادسة والسابعة.

وستكون مواجهة نيوم المقررة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، هي الرابعة التي يفقد فيها الفريق الاتحادي جهود ميتاي في الدوري خلال الموسم الجاري بعد غيابه عن مباريات الفتح والنصر والفيحاء ضمن الجولات الثانية والرابعة والخامسة.

وفي المجمل، خاض الألباني ماريو ميتاي سبع مباريات في النسخة الجارية من الدوري، وسجل هدفًا وحيدًا في شباك الخليج خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل 4ـ4.